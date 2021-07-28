Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали в Дагестане

Махачкала, 28 июля. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,6 по шкале Рихтера в нескольких населенных пунктах Республики Дагестан.

Сейсмособытие было зафиксировано в 03:41 по Москве. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Буйнакска.

Также подземные толчки ощущались в Махачкале и других городах региона. После произошедшего местные жители начали оставлять комментарии по поводу землетрясения в социальных сетях.

На днях специалисты зарегистрировали три землетрясения магнитудой 3,5 в акватории Тихого океана, рядом с Курилами и Японией.