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Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали в Дагестане

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:08
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали в Дагестане
wikipedia.org  /  Slavyanochka / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 28 июля. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,6 по шкале Рихтера в нескольких населенных пунктах Республики Дагестан.

Сейсмособытие было зафиксировано в 03:41 по Москве. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Буйнакска.

Также подземные толчки ощущались в Махачкале и других городах региона. После произошедшего местные жители начали оставлять комментарии по поводу землетрясения в социальных сетях.

На днях специалисты зарегистрировали три землетрясения магнитудой 3,5 в акватории Тихого океана, рядом с Курилами и Японией.

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дагестан землетрясение подземные толчки
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