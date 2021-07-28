Донбасс сегодня: диверсии Киева, ВСУ деморализованы, видео про НАТО

Донбасс, 28 июля. Украинские силовики бьют по республикам из тяжелых минометов и гранатометов, спецназ ВСУ готовит диверсии в ДНР. В «сильнейшей армии континента» паника, Генштаб направляет военных психологов. Торговля оружием из зоны ООС приобрела катастрофические масштабы. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские силовики продолжают атаки на населенные пункты Донбасса. В Донецкой Народной Республике зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины с применением тяжелых 120-мм минометов и гранатометов. В Луганской Народной Республике сообщают о многочисленных обстрелах киевскими силовиками населенных пунктов Желобок и Золотое-5 с применением гранатометов различного типа и крупнокалиберных пулеметов.

В ВСУ паника

В передовые части украинской армии направляются мобильные группы военных психологов для предотвращения панических настроений среди военнослужащих. Причины таких настроений — усталость, помноженная на пьянство и наркоманию солдат, постоянное геополитическое поражение украинского руководства. Все это сказывается на боевом духе личного состава. Украинской армии обещают уже восьмой год вступить в НАТО и даже переводят на натовские стандарты, но сам Альянс не только не спешит принимать Украину, но и всячески намекает на то, что этого никогда не произойдет.

Военнослужащие все чаще задаются вопросом, за что они воюют, но ответа не получают ни от командования, ни от военно-политического руководства страны. Мобильные группы военных психологов должны убедить ВСУ в правильности курса Украины, а также продемонстрировать солдатам тематические ролики о светлом будущем, которое ожидает страну к 2030 году, когда государство вступит в НАТО (по версии украинских пропагандистов).

Федеральное агентство новостей /

Спецназ ВСУ готовит диверсии в ДНР

В район Курахово Донецкой области прибыла группа из четырех человек из состава тактической группы спецназначения Сил специальных операций центра «Восток», информируют в управлении Народной милиции ДНР. С целью обеспечения подготовки спецопераций к группе спецназа прикреплена снайперская пара из состава разведроты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, вооруженная винтовками с глушителями и противотанковыми гранатометами. Для доставки группы к линии боевого соприкосновения использовался автомобиль с символикой украинского представительства в СЦКК. В Донецке не исключают, что в ближайшее время противник приступит к диверсионным действиям.

Масштабная торговля оружием из зоны ООС

Военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попытался вывезти из зоны конфликта более двух тысяч единиц боеприпасов и оружия, но был схвачен сотрудниками СБУ, свидетельствуют данные Народной милиции ЛНР. У десантника изъяты автоматы Калашникова модификации АК-74, ручные осколочные гранаты и две тысячи патронов к стрелковому оружию. Инициированы масштабные проверки. Сам солдат ВСУ сумел уйти от ответственности, за него вступилось командование бригады, что говорит о возможном сговоре военнослужащего и армейского руководства.

Следом довольно интересную информацию сообщили корреспонденту ФАН в оборонном ведомстве ЛНР. На восьмом году гражданской войны, на протяжении которой из зоны противостояния вывезены сотни тысяч (если не миллионы) единиц оружия и миллионы боеприпасов, командование украинской армии решило заняться вопросом хищений. По указанию командующего силовой операцией на всех складах оружия и боеприпасов в зоне ООС должны быть установлены видеокамеры с постоянной передачей информации на дежурные посты.

Сообщается, что установка оборудования должна быть обеспечена силами и за счет средств передовых частей украинской армии. В связи с этим командиры бригад начали поборы с личного состава. Данный замысел практически вряд ли реализуется, поскольку сопряжен со значительными тратами. А в случае реализации проекта украинские дельцы всегда смогут найти оправдания, почему трансляции со складов нет, например, сославшись на отсутствие интернета.