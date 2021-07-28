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Олимпиада-2020, медальный зачет: старый новый лидер, Россия пытается сократить разрыв

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:59
Спорт
Олимпиада-2020, медальный зачет: старый новый лидер, Россия пытается сократить разрыв
twitter.com  /  @Olympic_Russia

Пятый день Олимпийских игр в Токио стартовал в среду, 28 июля. В медальном зачете временно сменился лидер: первой шла Япония, США были вторыми, Китай замыкал первую тройку. Однако к 10 утра Китай вернул себе лидерство, потеснив Японию. Третьими сейчас идут США. Наша команда сохраняет четвертое место: хотя прошедший вторник вновь оказался для нас урожайным на награды, соперники тоже не дремали.

Сборная Китая лидирует в медальном зачете с 11 золотыми, 5 серебряными и 8 бронзовыми медалями. На втором месте Япония (11 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых наград). Третьими идут американцы, которые при этом лидируют по общему количеству наград — у них уже 30 медалей. У США 10 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых медалей.

У россиян пока семь золотых наград, восемь серебряных, четыре бронзовых, но болельщики уверены, что эти цифры ненадолго, количество медалей будет расти.

Накануне российские спортсменки сенсационно завоевали шестое для нас золото в командном первенстве по спортивной гимнастике. Затем золотую медаль в копилку нашей сборной добавил тхэквондист Владислав Ларин, одержавший победу в финале турнира в категории свыше 80 кг.

Серебро и бронза у российских стрелков в стрельбе с десяти метров: в командном зачете из пневматического пистолета, а также в индивидуальной стрельбе из пневматической винтовки.

Олимпиада-2020, медальный зачет: старый-новый лидер, Россия пытается сократить разрыв
Федеральное агентство новостей  / 

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ои-2020 медальный зачет олимпиада в токио
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