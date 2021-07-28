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Житель Севастополя попался на крупной краже инструментов
Происшествия
Житель Севастополя попался на крупной краже инструментов
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Севастополь, 28 июля. Полицейские установили личность и задержали 29-летнего севастопольца. Он подозревается в краже электрических инструментов.

По данным городского УМВД, злоумышленник ночью вскрыл дверь и пробрался в строящийся дом. Прежде он был одним из строителей объекта, поэтому знал, где и что лежит. Добычей фигуранта стали дрель, перфоратор и еще несколько инструментов. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Подозреваемый успел продать часть похищенного и потратить деньги. За кражу севастопольцу грозит до пяти лет колонии.

В Артеме оперативно сработали сотрудники полиции. Они задержали подозреваемого в краже до того, как пострадавший владелец грузовика узнал о преступлении, сообщало Deita.

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кража полиция инструменты
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