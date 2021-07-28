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Безруков заявил, что сильно страдал в бездетном браке с экс-супругой Ириной
Шоу-бизнес
Безруков заявил, что сильно страдал в бездетном браке с экс-супругой Ириной
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 28 июля. Известный актер Сергей Безруков недавно стал отцом в пятый раз. После рождения ребенка он дал откровенное интервью, в котором вспомнил о бездетном браке с экс-супругой Ириной.

Сергея и Ирину Безруковых считали одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако после 15 лет брака звезда сериала «Бригада» объявил о разводе с супругой. Позже выяснилось, что у актера от интрижек на стороне подрастают двое детей — сын и дочь. Сама Ирина Безрукова так и не подарила мужу наследников. По словам артиста именно это и стали причиной развода.

«Это была большая проблема для меня, такая ломка. Я испытывал серьезные душевные потрясения», — заявил Безруков в YouTube-шоу Светланы Бондарчук.

Актер назвал свои переживания в браке с Ириной «безбашенными заморочками», которые не в силах была понять его супруга. По признанию звезды кино, он мечтал о полноценной семье, поэтому в какой-то момент начал «дурить». Безруков отметил, что не снимает с себя ответственности за измены Ирине.

«Когда что-то не так, сначала ты ждешь, потом начинается… Играешь крутых парней, у твоих героев есть дети, а в жизни вот такой диссонанс. Тогда возникают такие протуберанцы, когда начинаешь дурить…», — объяснился артист.

По словам Безрукова, у него «нижегородское воспитание» — ему с детства прививали любовь к большой семье. Семейное счастье актер обрел только в браке с Анной Матисон. В браке у супругов растет дочь Мария и сын Степан, а на днях Матисон подарила мужу третьего наследника — сына Василия. Как пишет Tepeprogramma.pro, супруги планируют в следующем году усыновить еще одного ребенка. Также Безруков поддерживает общение с 12-летней Александрой и девятилетним Иваном, которые родились после интрижки с коллегой по цеху Кристиной Смирновой.

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