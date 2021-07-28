Следователи нашли в Бурятии останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад

Улан-Удэ, 28 июля. Тела всех членов экипажа пропавшего Ан-2 нашли в Бурятии. Назначена медэкспертиза.

Человеческие останки обнаружены в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании «Феникс» летом 2020 года. По предварительным данным, они принадлежат членам экипажа и пассажирам потерпевшего крушение Ан-2.

СК ранее сообщал, что специалисты устанавливают, обломки какого именно самолета Ан-2 были обнаружены туристами в Окинском районе Бурятии: пропавший летом прошлого года или в 1976-м. Более вероятной версией стала первая.

Самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии 19 июля 2020 года, после чего пропал с радаров. Судьба воздушного судна и находившихся там людей оставалась неизвестной. На борту было 2 члена экипажа и 4 пассажира. Назначены медэкспертизы.

Обломки самолета АН-26 найдены на Камчатке, сообщал портал Deita. Они обнаружены у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от поселка Палана.