Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 09:52
09:50
Политика
Байден: кибератаки могут спровоцировать военный конфликт
09:47
Происшествия
Житель Севастополя попался на крупной краже инструментов
09:44
Шоу-бизнес
Безруков заявил, что сильно страдал в бездетном браке с экс-супругой Ириной
09:42
Происшествия
Следователи нашли в Бурятии останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
09:41
Армия
Шойгу подтвердил проведение военных учений на фоне обострения в Афганистане
09:37
Армия
Шойгу заявил о готовности РФ оказать военную помощь Таджикистану из-за ситуации в Афганистане
09:36
Происшествия
Против главреда The Insider возбудили уголовное дело о клевете
09:30
Общество
Как конный клуб «Новополье» помогает реабилитировать детей-инвалидов
09:30
Армия
Шойгу назвал причины резкого обострения ситуации в Афганистане
09:29
Экономика
ЦБ ужесточает борьбу с необеспеченными ипотечными кредитами
Все новости

Следователи нашли в Бурятии останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад

  /   Обновлено: 28 июля 2021 09:45
Происшествия
Следователи нашли в Бурятии останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Улан-Удэ, 28 июля. Тела всех членов экипажа пропавшего Ан-2 нашли в Бурятии. Назначена медэкспертиза.

Человеческие останки обнаружены в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании «Феникс» летом 2020 года. По предварительным данным, они принадлежат членам экипажа и пассажирам потерпевшего крушение Ан-2.

СК ранее сообщал, что специалисты устанавливают, обломки какого именно самолета Ан-2 были обнаружены туристами в Окинском районе Бурятии: пропавший летом прошлого года или в 1976-м. Более вероятной версией стала первая.

Самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии 19 июля 2020 года, после чего пропал с радаров. Судьба воздушного судна и находившихся там людей оставалась неизвестной. На борту было 2 члена экипажа и 4 пассажира. Назначены медэкспертизы.

Обломки самолета АН-26 найдены на Камчатке, сообщал портал Deita. Они обнаружены у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от поселка Палана.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Следователи нашли в Бурятии останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
самолет пропал обломки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru