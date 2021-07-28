Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 09:52
09:50
Политика
Байден: кибератаки могут спровоцировать военный конфликт
09:47
Происшествия
Житель Севастополя попался на крупной краже инструментов
09:44
Шоу-бизнес
Безруков заявил, что сильно страдал в бездетном браке с экс-супругой Ириной
09:42
Происшествия
Следователи нашли в Бурятии останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
09:41
Армия
Шойгу подтвердил проведение военных учений на фоне обострения в Афганистане
09:37
Армия
Шойгу заявил о готовности РФ оказать военную помощь Таджикистану из-за ситуации в Афганистане
09:36
Происшествия
Против главреда The Insider возбудили уголовное дело о клевете
09:30
Общество
Как конный клуб «Новополье» помогает реабилитировать детей-инвалидов
09:30
Армия
Шойгу назвал причины резкого обострения ситуации в Афганистане
09:29
Экономика
ЦБ ужесточает борьбу с необеспеченными ипотечными кредитами
Все новости

Шойгу подтвердил проведение военных учений на фоне обострения в Афганистане

  /   Обновлено: 28 июля 2021 09:45
Армия
Шойгу подтвердил проведение военных учений на фоне обострения в Афганистане
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Душанбе, 28 июля. Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут военные учения в связи с напряженной обстановкой в Афганистане, сообщил глава МО РФ Сергей Шойгу.

Сотрудничество между тремя государствами развивается в успешном ключе, заметил он на встрече с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе. Вскоре Россия, Таджикистан и Узбекистан приступят к проведению военных маневров. Шойгу выразил надежду на то, что тренировки будут проведены точно в срок и дадут ожидаемый эффект.

Глава Минобороны РФ ранее назвал причины резкого обострения ситуации на территории Афганистана. Положение значительно ухудшилось после поспешного вывода из среднеазиатской страны иностранных войск, подчеркнул он. Сложившаяся обстановка требует принятия срочных мер, добавил Шойгу.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу подтвердил проведение военных учений на фоне обострения в Афганистане
афганистан шойгу учения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru