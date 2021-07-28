Шойгу подтвердил проведение военных учений на фоне обострения в Афганистане

Душанбе, 28 июля. Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут военные учения в связи с напряженной обстановкой в Афганистане, сообщил глава МО РФ Сергей Шойгу.

Сотрудничество между тремя государствами развивается в успешном ключе, заметил он на встрече с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе. Вскоре Россия, Таджикистан и Узбекистан приступят к проведению военных маневров. Шойгу выразил надежду на то, что тренировки будут проведены точно в срок и дадут ожидаемый эффект.

Глава Минобороны РФ ранее назвал причины резкого обострения ситуации на территории Афганистана. Положение значительно ухудшилось после поспешного вывода из среднеазиатской страны иностранных войск, подчеркнул он. Сложившаяся обстановка требует принятия срочных мер, добавил Шойгу.