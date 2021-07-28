Шойгу заявил о готовности РФ оказать военную помощь Таджикистану из-за ситуации в Афганистане

Душанбе, 28 июля. Россия готова в любой момент оказать всю необходимую военную поддержку Таджикистану ввиду ухудшения ситуации на границе этой страны с Афганистаном, заявил глава МО РФ Сергей Шойгу.

Руководитель российского военного ведомства сообщил об этом на переговорах с таджикским коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.

«Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана», — отметил генерал армии Шойгу.

По его словам, продолжается обучение военных Таджикистана в вузах российского Минобороны и фондах 201-й базы ВС РФ. При этом повышенное внимание уделяется борьбе с проникновением радикальных боевиков в Таджикистан, подчеркнул Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ объяснил причины всплеска террористической активности в Афганистане.