Шойгу назвал причины резкого обострения ситуации в Афганистане

Душанбе, 28 июля. Всплеск активности террористов в Афганистане произошел на фоне поспешного вывода из этой страны иностранных войск. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во время переговоров с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе глава российского военного ведомства отметил, что подобное резкое обострение обстановки требует принятия соответствующих мер.

«Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки», — указал Шойгу.

При этом он добавил, что работа по вопросам реагирования на сложившуюся ситуацию уже ведется.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ прибыл в Таджикистан для участия в совещании представителей государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).