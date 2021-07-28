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Экономика
ЦБ ужесточает борьбу с необеспеченными ипотечными кредитами
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ЦБ ужесточает борьбу с необеспеченными ипотечными кредитами
Экономика
ЦБ ужесточает борьбу с необеспеченными ипотечными кредитами
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 июля. Центральный банк (ЦБ) России повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20%.

Новое правило вступит в силу с 1 августа 2021 года. Одной из причин принятия решения об увеличении надбавки стала борьба с необеспеченными кредитами. По прогнозам ЦБ, это позволит уменьшить число покупателей, которые берут кредит на покупку жилья, не имея собственных накоплений, без учета возможных изменений экономической ситуации в стране и ухудшения своего финансового положения, пишет Life.ru.

Такое решение регулятор уже запускал два-три года назад, когда банки стали одобрять ипотеку только при 20-процентном первоначальном взносе. В тот период этот фактор никак не повлиял на рынок жилищного кредитования. Сейчас же финансовые организации начали, наоборот, снижать первый взнос до 10%, уточняет телеканал «СанктПетербург».

В Московской области ипотека на рынке частной недвижимости будет дорожать. Этому способствуют повышение стоимости домов и увеличение цен на стройматериалы.

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Все новости / Экономика / ЦБ ужесточает борьбу с необеспеченными ипотечными кредитами
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