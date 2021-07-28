Симона Байлз не примет участие в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио

Токио, 28 июля. Одна из сильнейших гимнасток мира Симона Байлз не сможет принять участие в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

Эту новость подтвердил официальный аккаунт сборной США по гимнастике в Twitter. Симона Байлз признавалась, что испытывает серьезное психологическое давление на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменке пришлось даже сняться 27 июля с командных соревнований по гимнастике. Позже Байлз принесла извинения своим фанатам.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини и пробился 1/4 финала ОИ. Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Во время игры у россиянина возникли проблемы со здоровьем, поэтому на корте появились медицинские специалисты.