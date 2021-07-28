Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 09:52
09:50
Политика
Байден: кибератаки могут спровоцировать военный конфликт
09:47
Происшествия
Житель Севастополя попался на крупной краже инструментов
09:44
Шоу-бизнес
Безруков заявил, что сильно страдал в бездетном браке с экс-супругой Ириной
09:42
Происшествия
Следователи нашли в Бурятии останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
09:41
Армия
Шойгу подтвердил проведение военных учений на фоне обострения в Афганистане
09:37
Армия
Шойгу заявил о готовности РФ оказать военную помощь Таджикистану из-за ситуации в Афганистане
09:36
Происшествия
Против главреда The Insider возбудили уголовное дело о клевете
09:30
Общество
Как конный клуб «Новополье» помогает реабилитировать детей-инвалидов
09:30
Армия
Шойгу назвал причины резкого обострения ситуации в Афганистане
09:29
Экономика
ЦБ ужесточает борьбу с необеспеченными ипотечными кредитами
Все новости

Симона Байлз не примет участие в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 28 июля 2021 09:37
Спорт
Симона Байлз не примет участие в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио
instagram.com  /  @simonebiles

Токио, 28 июля. Одна из сильнейших гимнасток мира Симона Байлз не сможет принять участие в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

Эту новость подтвердил официальный аккаунт сборной США по гимнастике в Twitter. Симона Байлз признавалась, что испытывает серьезное психологическое давление на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменке пришлось даже сняться 27 июля с командных соревнований по гимнастике. Позже Байлз принесла извинения своим фанатам.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини и пробился 1/4 финала ОИ. Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Во время игры у россиянина возникли проблемы со здоровьем, поэтому на корте появились медицинские специалисты.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Симона Байлз не примет участие в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио
олимпиада гимнастика сборная сша байлз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru