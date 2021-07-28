Дым от природных пожаров в Якутии дошел до Иркутска

Иркутск, 28 июля. Специалисты экстренных служб зафиксировали дым от природных пожаров в Республике Саха (Якутия) на территории нескольких районов Иркутской области.

Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Задымление в верхних слоях атмосферы наблюдается в пяти населенных пунктах вдоль побережья озера Байкал — в поселке Нижний Кочергат, селах Большое Голоустное, Малое Голоустное, Урик, Хомутово, а также в самом Иркутске.

Однако метеорологи отмечают, что случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано, предельно допустимые концентрации оксида углерода находятся в границах нормы.