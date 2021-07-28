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Доллар и евро дешевеют на открытии торгов Мосбиржи
Экономика
Доллар и евро дешевеют на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 июля. Курсы иностранных валют снизились на открытии торгов Московской биржи в среду.

Доллар США подешевел по отношению к рублю, как стало известно из информации торговой площадки. Так, утром 28 июля курс американской валюты снижался на 3 копейки. Стоимость доллара достигала отметки в 73,7025 рубля, пишет ТАСС.

По данным Мосбиржи, курс евро также снизился. Европейская валюта потеряла в стоимости 2,5 копейки, добравшись до отметки в 87,13 рубля.

Ранее экономист Артем Голубев рассказал, когда доллар США утратит значимость на глобальном рынке. Доля американской валюты в международных расчетах постепенно будет снижаться, объяснил аналитик Федеральному агентству новостей.

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