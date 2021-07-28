Ожирение детей и подростков как всероссийская проблема

Минздрав России сообщил о массовом ожирении российских школьников. Сообщается, что больше всего детей до 14 лет, страдающих ожирением, в 2020 году было зарегистрировано в Оренбургской, Костромской и Рязанской областях. Реже страдают ожирением дети из Чечни, Севастополя и Приморского края, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ.

Почему российские дети оказались подвержены этому недугу? В чем кроются причины — в качестве пищи или ее количестве? Какие мифы о питании детей загоняют родителей в ловушку? Насколько велико влияние рекламы и СМИ на пищевые привычки человека? Может ли правильно организованное школьное питание остановить эпидемию ожирения?

На эти и другие вопросы на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» ответят специалисты — врачи, диетологи, политики.

Пресс-конференция пройдет в среду, 28 июля, в 13:00.

В студии пресс-центра на вопросы журналистов ответят:

Наталья Круглова, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов;

Анна Завьялова, врач-диетолог клиники Педиатрического университета, доцент кафедры общей медицинской практики СПбГПМУ, врач-педиатр высшей категории.

В формате онлайн-эфира к беседе подключатся:

Валерий Ромацкий, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт;

Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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