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Звезду фильма «Никто» Боба Оденкерка госпитализировали

  /   Обновлено: 28 июля 2021 09:41
Общество
Звезду фильма «Никто» Боба Оденкерка госпитализировали
Кадр из фильма «Во все тяжкие»

Вашингтон, 28 июля. Актера Боба Оденкерка, известного по сериалу «Во все тяжкие» и фильму «Никто» Ильи Найшуллера, госпитализировали в США.

Оденкерк почувствовал себя плохо во время съемок сериала «Лучше звоните Солу», который является спин-оффом «Во все тяжкие». Актер упал в обморок, и съемочная группа вызвала ему скорую помощь. Сейчас звезда фильма «Никто» находится под наблюдением врачей, причина его госпитализации не уточняется, пишет Variety.

Съемки шестого и финального сезона «Лучше звоните Солу» проходят в штате Нью-Мексико. Сериал рассказывает предысторию адвоката Сола Гудмана, которого играет Оденкерк.

Илья Найшуллер ранее рассказал о работе над продолжением фильма «Никто». По словам режиссера, одобрения проекта от студии еще нет, но есть очень много историй, героем которых мог бы стать Хитч — персонаж, воплощенный на экране Оденкерком.

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