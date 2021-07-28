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МО Азербайджана опровергло сообщения об ударах по гражданским объектам в Армении

  /   Обновлено: 28 июля 2021 09:44
Армия
МО Азербайджана опровергло сообщения об ударах по гражданским объектам в Армении
mod.gov.az  /  Пресс-служба министерства обороны Азербайджана

Баку, 28 июля. Азербайджанские войска не производили обстрелов гражданских объектов на территории Армении, сообщили в военном ведомстве Азербайджана.

Какого-либо ущерба гражданской инфраструктуре Армении не наносилось, отметили представители МО Азербайджана.

«Азербайджанская армия продолжает принимать ответные меры с целью пресечения провокации, начатой Вооруженными силами Армении в ночь на 28 июля в направлении Кельбаджарского района», — сообщается в релизе азербайджанского военного ведомства.

По словам его представителей, были подавлены огневые точки армянской стороны. Сообщения об обстрелах гражданских объектов Армении в Баку назвали «дезинформацией».

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Армения обстрелы азербайджан
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