МО Азербайджана опровергло сообщения об ударах по гражданским объектам в Армении

Баку, 28 июля. Азербайджанские войска не производили обстрелов гражданских объектов на территории Армении, сообщили в военном ведомстве Азербайджана.

Какого-либо ущерба гражданской инфраструктуре Армении не наносилось, отметили представители МО Азербайджана.

«Азербайджанская армия продолжает принимать ответные меры с целью пресечения провокации, начатой Вооруженными силами Армении в ночь на 28 июля в направлении Кельбаджарского района», — сообщается в релизе азербайджанского военного ведомства.

По словам его представителей, были подавлены огневые точки армянской стороны. Сообщения об обстрелах гражданских объектов Армении в Баку назвали «дезинформацией».