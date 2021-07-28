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Девять российских авиакомпаний хотят получить допуск к полетам на курорты Египта
Общество
Девять российских авиакомпаний хотят получить допуск к полетам на курорты Египта
pixabay.com

Москва, 28 июля. «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь» и ряд других компаний запросили у Росавиации допуск к полетам в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

С аналогичной просьбой обратились представители таких авиаперевозчиков как Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и Royal Flight. Компания «Аэрофлот» также намерена совершать полеты в египетский курортный город Марса-Алам, расположенный на берегу Красного моря.

Предполагается, что желающие смогут летать в Египет из 39 городов России. Среди них Москва, Екатеринбург, Казань и другие, пишет «Ридус». По некоторым данным, в Египет из РФ смогут летать только самолеты компании «Россия» (дочерняя структура «Аэрофлота»). Сейчас представители стран ожидают итогов заседания межведомственной комиссии, пишет газета «Известия».

Российским экспертам предстоит оценить эпидемиологическую ситуацию в Египте. С этой целью сформирована делегация. По предварительным данным, авиасообщение между Россией и Египтом могут запустить уже 9 августа.

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