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Установлено влияние плавания на способность запоминать слова

  /   Обновлено: 28 июля 2021 09:17
Общество
Установлено влияние плавания на способность запоминать слова
pixabay.com/

Вашингтон, 28 июля. Регулярные физические нагрузки оказывают положительное влияние на мозг человека, заявили американские ученые.

Аэробные упражнения — ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде — обеспечивают здоровое старение мозга. Белое вещество, которое передает сигналы между нейронами, становится намного лучше под влиянием физкультуры, пояснили ученые.

«Нейронная пластичность или способность мозга изменяться повышает когнитивные функции, включая обучение и память. А также уменьшает тревогу и депрессию», — пишут ученые в статье на Neurolmage.

Исследователи также доказали, что регулярные занятия плаванием положительно влияют на остроту ума у пожилых людей. Кроме того, этот вид спорта помогает детям быстрее запоминать новые слова.

Группа нейробиологов из Сан-Диего установила способ проникновения коронавируса в мозг человека. Оказалось, что COVID-19 поражает перициты, которые защищают клетки крови от внешнего влияния. Затем инфекция атакует астроциты и организм в целом.

Согласно нескольким научным исследованиям, повышение качества воздуха может улучшить умственные способности и снизить риск развития деменции. Такой вывод ученые сделали на основании длительного наблюдения за группами пожилых людей, пишет «Ридус».

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