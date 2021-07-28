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Как конный клуб «Новополье» помогает реабилитировать детей-инвалидов
Общество
Как конный клуб «Новополье» помогает реабилитировать детей-инвалидов
pixabay.com  / 

Президент России Владимир Путин узнал о существовании конного клуба под Петербургом от ветерана войны Зинаиды Корневой. Ветеран в ходе прямой линии рассказала президенту о проблемах с достройкой реабилитационного центра, и Владимир Путин дал поручение Общероссийскому народному фронту (ОНФ) взять на контроль завершение строительства. ОНФ включился в работу, подключил социально ответственный бизнес к достройке семейного реабилитационно-досугового центра. И вот уже клуб принял на реабилитацию 60 детишек. Торжественное открытие центра состоится 6 августа. Возможно, открывать центр будет лично Владимир Путин.

О конном клубе «Новополье» и методах иппотерапии на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» расскажут:

  • Андрей Рябоконь, глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге;
  • Светлана Лытко, председатель правления конноспортивного клуба, эксперт НФ ИАКС (Национальная федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта);
  • Анна Лаппе, директор по развитию конноспортивного клуба;
  • Оксана Могучая, мама ребенка с ограниченными возможностями.

Пресс-конференция состоится 28 июля, в среду, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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