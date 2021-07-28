Как конный клуб «Новополье» помогает реабилитировать детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин узнал о существовании конного клуба под Петербургом от ветерана войны Зинаиды Корневой. Ветеран в ходе прямой линии рассказала президенту о проблемах с достройкой реабилитационного центра, и Владимир Путин дал поручение Общероссийскому народному фронту (ОНФ) взять на контроль завершение строительства. ОНФ включился в работу, подключил социально ответственный бизнес к достройке семейного реабилитационно-досугового центра. И вот уже клуб принял на реабилитацию 60 детишек. Торжественное открытие центра состоится 6 августа. Возможно, открывать центр будет лично Владимир Путин.
О конном клубе «Новополье» и методах иппотерапии на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» расскажут:
- Андрей Рябоконь, глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге;
- Светлана Лытко, председатель правления конноспортивного клуба, эксперт НФ ИАКС (Национальная федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта);
- Анна Лаппе, директор по развитию конноспортивного клуба;
- Оксана Могучая, мама ребенка с ограниченными возможностями.
Пресс-конференция состоится 28 июля, в среду, в 11:00.
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