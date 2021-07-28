Трое армянских военнослужащих погибли в ходе обстрелов со стороны Азербайджана

Ереван, 28 июля. Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по позициям военнослужащих армянской армии на северо-восточном участке границы, заявили в Министерстве обороны Армении.
Согласно сообщению, в результате данных обстрелов погибли трое армянских военнослужащих, двое были ранены.
«Боевые столкновения продолжаются», — указали в минобороны Армении.
Ранее в пресс-службе минобороны Азербайджана указывали, что подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским солдатам. Согласно имеющейся информации, инцидент произошел днем 25 июля.