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Трое армянских военнослужащих погибли в ходе обстрелов со стороны Азербайджана

  /   Обновлено: 28 июля 2021 09:09
Армия
Трое армянских военнослужащих погибли в ходе обстрелов со стороны Азербайджана
mil.am  /  Министерство Обороны Республики Армения

Ереван, 28 июля. Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по позициям военнослужащих армянской армии на северо-восточном участке границы, заявили в Министерстве обороны Армении.

Согласно сообщению, в результате данных обстрелов погибли трое армянских военнослужащих, двое были ранены.

«Боевые столкновения продолжаются», — указали в минобороны Армении.

Ранее в пресс-службе минобороны Азербайджана указывали, что подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским солдатам. Согласно имеющейся информации, инцидент произошел днем 25 июля.

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Армения обстрел азербайджан
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