Российские военные завершили перегруппировку вблизи афгано-таджикской границы

Екатеринбург, 28 июля. Подразделения ВС РФ в Таджикистане завершили перегруппировку на полигон неподалеку от границы с Афганистаном, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие 201-й военной базы прибыли на полигон Харб-Майдон. Они будут принимать участие в совместных тактических учениях с ВС Узбекистана и Таджикистана. Соединения мотострелков, танкистов, зенитчиков, военных инженеров и артиллеристов под прикрытием боевых вертолетов были переброшены из Душанбе. К месту проведения манеров они совершили марш длиной в 200 километров.

В ЦВО ранее сообщили количество военнослужащих, которые будут принимать участие в тренировках войск трех стран. Всего с российской стороны будет задействовано порядка 1500 человек личного состава, говорится в объявлении пресс-службы.