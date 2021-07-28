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Активный образ жизни как норма для людей с инвалидностью
Общество
Активный образ жизни как норма для людей с инвалидностью
pixabay.com  / 

Инвалидность — это не приговор, доказывают волонтеры и сами инвалиды. О популяризации спорта среди инвалидов и возможностях саморазвития, а также о федеральном проекте «Спорт — это норма жизни» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажут коммерсанты и спортсмены.

Может ли инвалид заниматься дайвингом? Может ли инвалид путешествовать в одиночку? Может ли инвалид ходить в фитнес-клуб? О том, что могут и должны делать инвалиды, в студии медиацентра в среду, 27 июля, в 15:00 расскажут:

  • Наталья Камолинкова, депутат МО Морской, спортсменка, попечитель БФ «Живая вода»;
  • Элеонора Колесникова, создательница бренда активного образа жизни Formula Motion, генеральный директор туристической компании Elly Travel.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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