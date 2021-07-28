Активный образ жизни как норма для людей с инвалидностью

Инвалидность — это не приговор, доказывают волонтеры и сами инвалиды. О популяризации спорта среди инвалидов и возможностях саморазвития, а также о федеральном проекте «Спорт — это норма жизни» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажут коммерсанты и спортсмены.

Может ли инвалид заниматься дайвингом? Может ли инвалид путешествовать в одиночку? Может ли инвалид ходить в фитнес-клуб? О том, что могут и должны делать инвалиды, в студии медиацентра в среду, 27 июля, в 15:00 расскажут:

Наталья Камолинкова, депутат МО Морской, спортсменка, попечитель БФ «Живая вода»;

Элеонора Колесникова, создательница бренда активного образа жизни Formula Motion, генеральный директор туристической компании Elly Travel.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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