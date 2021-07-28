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Наушники Huawei FreeBuds 4 стали доступны для предзаказа в России
Технологии
Наушники Huawei FreeBuds 4 стали доступны для предзаказа в России
flickr.com  /  @Open Grid Scheduler / Grid Engine Follow

Пекин, 28 июля. Предзаказ беспроводных наушников открытого типа Huawei FreeBuds 4 стартовал в России 27 июля. На мировом рынке девайс был представлен почти два месяца назад.

Флагманские наушники весят всего 38 г и имеют толщину 21,2 мм. В России будут доступны две цветовые гаммы – мерцающий серебристый и керамический белый. На футляре размещен логотип бренда.

Каждый наушник воздухопроницаемый и не подразумевает использование силиконовых амбушюров. Пользователь сможет с комфортом носить устройства на протяжении всего дня, обещают в Huawei. Девайс получил технологию шумоподавления Open-fit Active Noise Cancellation 2. Отличительная особенность – распознание и подавление малозначимых шумов, но пропускание важных звуков, например, сигнала автомобиля. Устройство можно зарядить за 15 минут, аккумулятора хватит на 2,5 часа прослушивания музыки. Рекомендованная цена – 12 990 рублей.

Компания Xiaomi тоже презентовала беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro с гибридным шумоподавлением. Устройство способно подключаться сразу к двум гаджетам. Стоимость новинки на европейском рынке составляет 70 евро.

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наушники предзаказ huawei freebuds 4
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