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Соотношение числа мужчин и женщин в России подсчитали в Росстате
Общество
Соотношение числа мужчин и женщин в России подсчитали в Росстате
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 28 июля. Количество женщин в России преобладает над мужской численностью населения страны. Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата за 2021 год.

Самая большая разница в таких показателях зафиксирована в возрастной категории 70 и более лет. Среди пенсионеров на одну тысячу мужчин приходится более двух тысяч женщин, передает RT.

Согласно статистике, наибольшее число мужчин по сравнению с женщинами наблюдается в жизненном промежутке до 34 лет. С возрастом доминирующую позицию в численности российского населения занимают женщины.

Высокой продолжительностью жизни на территории страны могут похвастаться жители Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестана (76,4 года) и Москвы (76,2 года). Эксперты отмечают, что в целом по России такой показатель составил 71,54 года.

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