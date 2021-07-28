Соотношение числа мужчин и женщин в России подсчитали в Росстате

Москва, 28 июля. Количество женщин в России преобладает над мужской численностью населения страны. Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата за 2021 год.

Самая большая разница в таких показателях зафиксирована в возрастной категории 70 и более лет. Среди пенсионеров на одну тысячу мужчин приходится более двух тысяч женщин, передает RT.

Согласно статистике, наибольшее число мужчин по сравнению с женщинами наблюдается в жизненном промежутке до 34 лет. С возрастом доминирующую позицию в численности российского населения занимают женщины.

Высокой продолжительностью жизни на территории страны могут похвастаться жители Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестана (76,4 года) и Москвы (76,2 года). Эксперты отмечают, что в целом по России такой показатель составил 71,54 года.