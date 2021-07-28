Суд Эквадора лишил гражданства обвиняемого в изнасиловании Джулиана Ассанжа

Кито, 28 июля. Обвиненный в изнасиловании основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж лишен гражданства Эквадора по решению суда. Такую информацию озвучил его адвокат Карлос Поведа.

Судебный вердикт может быть обжалован через «горизонтальные апелляции» для расширения и разъяснения, а также окончательную апелляцию в кассационной инстанции. Во время слушаний участие в них обязан принимать правозащитник Ассанжа.

Уведомление о натурализации от эквадорского правительства Ассанж получил в конце 2017 года, скрываясь в посольстве этого государства в Лондоне. Весной 2019 года он был выдан британским правоохранителям. Накануне этого МИД обнародовал документ, по которому письмо о натурализации Ассанжа признавалось «наносящим ущерб административным актом».

Джулиан Ассанж, находясь в Швеции, в 2010 году был обвинен в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Он скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции, однако был передан властям 11 апреля 2019 года по запросу США.

Тем временем британский ультраправый активист Стивен Яксли-Леннон проиграл в суде школьнику-иммигранту из Сирии Джамалю Хиджази. Разбирательство началось из-за того, что антиисламист опубликовал в соцсеть видеоролик, на котором ученика школы избивают одноклассники и написал, что Джамаль «не был невиновен».