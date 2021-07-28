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На американских улицах идет война всех против всех. Колонка Сергея Малинковича
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Весь мир
На американских улицах идет война всех против всех. Колонка Сергея Малинковича
pexels.com  / 

В советские времена многие наши граждане с возмущением и негодованием следили по хроникам программы «Время» за жизнью в США — расизм, убийства президентов, безработица, гангстеры с автоматами. Прошло время — все мы дружно над этим смеялись, мол, у самих проблем хватает. Действительно, в лихие 90-е Россия и бывший СССР оставили Чикаго тридцатых годов далеко позади по разгулу криминала. Затем у нас стало значительно спокойнее. Правда, многие эксперты считают, что в последние годы преступность медленно и осторожно возвращается на улицы российских городов, но пока это вопрос явно спорный… А вот в США действительно происходит что-то невероятное. Прошу понять меня правильно: я не радуюсь. Скорее удивляюсь, почему такая крупная и развитая страна то и дело попадает в спираль преступности и насилия, не в силах подавить их очаги в различных штатах. Можно было бы ерничать, отмахиваться, вспоминая бессмертное «а у вас негров линчуют», но на улицах американских городов гибнут простые люди — совсем не те, что вводили санкции против России или пытали узников секретных тюрем. И мне искренне жаль людей, невинно погибших за океаном. Масштабы происходящего действительно удивляют — инциденты со стрельбой унесли в США жизни не менее 430 человек за период с 17 по 23 июля. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания ABC, ссылаясь на данные исследовательской организации Gun Violence Archive.

Телеканал констатирует, что число таких случаев быстро растет в последние месяцы. В 2020 году в США в различных инцидентах со стрельбой погибли около 43 тыс. человек, а в этом году жертвами применения огнестрельного оружия в этой стране на данный момент стали уже 24 тыс. человек. Каковы причины этой безумной пальбы?

Прежде всего, надо прямо сказать, что налицо фактор этнической принадлежности большинства преступников. Преступления в большинстве своем совершаются афроамериканцами, затем по степени криминализации идут выходцы из Латинской Америки, белые замыкают статистику. Американские эксперты уверяют, что темнокожие совершают в шесть раз больше преступлений, чем белые. Что ж, может, оно и так, но даже в США причину такого явления определяют однозначно: дискриминация афроамериканцев, которым из-за этого очень трудно найти постоянную работу и жилье, что и выталкивает их в криминальную среду.

Если вернуться к отечественным криминальным 90-м, то все вспомнят о факторе именно организованной преступности. Тамбовцы, солнцевская группа, ОПГ, состоящие исключительно из кавказцев, корейцев или вьетнамцев, — все это еще свежо в нашей памяти. Абсолютное большинство этих групп было подавлено или разгромлено к середине нулевых, уцелевшие их элементы ринулись в легальный бизнес и сидят тихо. Но в США изжить такое явление, как четко организованные и известные всем банды, не удалось, хотя никакого слома социального строя, периода особой политической нестабильности в последние десятилетия в этой стране, в отличие от России на переломе эпох, не было. Видимо, постоянное наличие таких банд в стране выгодно влиятельным лицам в американском истеблишменте. Общее количество членов банд в США составляет, по мнению полицейских, порядка 1,4 миллиона человек. Во многих американских городах существуют районы, куда сотрудники полиции боятся ходить без оружия.

На американских улицах идет война всех против всех
Prt Scr twitter.com  / @acrider

Сегодня известны следующие массовые банды в США: Crisps (комплектуется только темнокожими американцами), Bandidos (байкеры), Aryan Brotherhood (члены этой банды — уголовники, отбывающие наказание в тюрьме). Однако массовый бандитизм — это далеко не всегда убийства. Похоже, именно политические потрясения последнего времени заставили простых американцев запастись оружием и быть готовыми пускать его в ход. Сначала накалили обстановку прокатившиеся по всем крупным городам США волнения нацменьшинств под лозунгом «Черная жизнь имеет значение». Стало ясно, что десятилетиями декларируемая и очень иллюстративная политика толерантности ничего не дала, и американское общество по-прежнему разделено настоящей ненавистью по расовому признаку. Затем в весьма сомнительных и противоречивых обстоятельствах власть в стране перешла от республиканцев к демократам, что также сопровождалось массовыми жертвами, убийствами и самоубийствами. Вот почему, вероятно, за прошлый год жители США купили рекордное количество огнестрельного оружия. Только в период с марта по август 2020 года 5 млн человек в стране приобрели свой первый пистолет или винтовку. Энергично скупают оружие чернокожие американцы — число владельцев оружия среди них выросло на 58,2%. Происходящее может косвенно свидетельствовать о назревающей в Соединенных Штатах полноценной расовой войне.

Газета The Washington Post пишет в эти дни, «что уровень стрельбы и убийств вырос в разных городах по всей стране, в том числе в Чикаго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. Власти предрекают кровавое лето». Согласно анализу газеты, за период, чуть превышающий три года, криминалисты обнаружили 2 тыс. 759 гильз (побочных продуктов стрельбы с использованием ружей, пистолетов и дробовиков) на участке в одну квадратную милю, где расположены, например, всего два жилых массива в Юго-Восточном округе Вашингтона. Не будет глупой шуткой повторить расхожую фразу советского периода — у нас такое представить невозможно. Из этих цифр легко понять, откуда взялось возрастающее число жертв уличного насилия. Перестреливаются банды, стреляет полиция, пытаются защитить сами себя люди, и улицы американских городов становятся похожи на кровавую баню.

На американских улицах идет война всех против всех
Федеральное агентство новостей  / 

Например, в День независимости США, 4 июля, застрелили 150 человек. А в июне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа преступлений с огнестрельным оружием.

«Насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения», — признал губернатор.

В целом количество убийств в США за последний год увеличилось на 30%. Сейчас отставной президент США Дональд Трамп, который явно не собирается уходить из политики, пытается уверить всех, что убийства на улицах множатся из-за демократов, а решение проблемы — в восстановлении должного объема финансирования полиции. Напомню, на пике восстания BLM протестующие вообще предлагали разогнать полицию как сборище убийц в униформе. Трамп хорошо использует текущую ситуацию для атаки на демократов, но и у самого миллиардера рыльце в пушку.

Кто призывал защищать республиканцев в Белом доме до последней капли крови, выходить на улицы и т. д.? Разве попытка не допустить передачи власти демократам не привела к столкновениям и человеческим жертвам?! Проблема американского общества в том, что здесь всегда было страшно на улицах. И при демократическом, и при республиканском правлении. И в годы, когда СССР существовал, и в годы, когда США победили в холодной войне. Легкий доступ граждан к огнестрельному оружию является частью т. н. американских ценностей, ведь гражданин США имеет, по замыслу отцов-основателей, огромные права. Вот и превратилось право защищать себя, свою семью и свой дом от грабителей и хулиганов в право стрелять куда и в кого вздумается. Это хорошо показано в кинофильме «С меня хватит!» с Майклом Дугласом в главной роли. Но там авторы шаг за шагом препарируют бунт обывателя, а мы, похоже, присутствуем при распаде десятилетиями складывающейся модели американского общества потребления и всемогущей страны — мирового жандарма. Кризис американской государственной и общественной модели очевиден, глянец слетает — и под ним проступает полное проблем и противоречий полураспавшееся государство. Без сильной и уважаемой полиции преступность в США невозможно подавить, но и сама полиция убивает направо и налево, что и привело к прошлогоднему восстанию. За последние восемь лет в результате действий полиции США умерли 9100 человек. За последние шесть лет от рук полицейских погибли более 100 лиц, не достигших 18 лет, из них 22 — младше 15 лет. Американские полицейские, не колеблясь, применяют оружие против гражданских лиц любого возраста и не опасаются последствий. Причиной тому — действующая здесь доктрина «ограниченного иммунитета» полицейских к судебному преследованию.

На американских улицах идет война всех против всех
Prt Scr youtube.com  /  Sputnik на русском

Суть доктрины, опирающейся на решение Верховного суда США, сводится к тому, что судить блюстителей порядка можно лишь в случаях, если абсолютно доказано применение чрезмерной силы, этот факт не вызывает сомнений у жюри присяжных и имеется прецедент, когда американский суд уже признавал достаточно схожие действия полиции незаконными. После восстания BLM многие требуют отменить эту доктрину и открыть тем самым путь для массовых судов над полицейскими США. Пристрастность сторон в этом драматическом состязании очевидна. А главное — решения-то не видно.

Невозможно лишить американцев свободного доступа к оружию — оно укоренено в культуре, в традициях страны. Невозможно и попросту отмахнуться от претензий и требований париев американского общества — многомиллионной армии неустроенных в жизни людей из числа афроамериканцев, латиносов, мигрантов из многих стран Азии. Они действительно бесправны перед лицом полицейского насилия. В нашей стране любят говорить добрые слова о периоде правления в США Франклина Рузвельта, но важно понимать, что во внутренней политике Соединенных Штатов в рузвельтовские годы расовая дискриминация оставалась реальностью… А сейчас масла в огонь подливает коронавирус. Он обостряет все социальные, расовые, политические проблемы США, из которых многим здесь насилие кажется единственным выходом. Что тут скажешь?

Пожелаем американцам вырваться из этого почти беспросветного тупика и обратимся к проблемам российского общества, которые многочисленны и сложны, однако не идут ни в какое сравнение с положением в стране нашего главного противника.

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