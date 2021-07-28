На американских улицах идет война всех против всех. Колонка Сергея Малинковича

В советские времена многие наши граждане с возмущением и негодованием следили по хроникам программы «Время» за жизнью в США — расизм, убийства президентов, безработица, гангстеры с автоматами. Прошло время — все мы дружно над этим смеялись, мол, у самих проблем хватает. Действительно, в лихие 90-е Россия и бывший СССР оставили Чикаго тридцатых годов далеко позади по разгулу криминала. Затем у нас стало значительно спокойнее. Правда, многие эксперты считают, что в последние годы преступность медленно и осторожно возвращается на улицы российских городов, но пока это вопрос явно спорный… А вот в США действительно происходит что-то невероятное. Прошу понять меня правильно: я не радуюсь. Скорее удивляюсь, почему такая крупная и развитая страна то и дело попадает в спираль преступности и насилия, не в силах подавить их очаги в различных штатах. Можно было бы ерничать, отмахиваться, вспоминая бессмертное «а у вас негров линчуют», но на улицах американских городов гибнут простые люди — совсем не те, что вводили санкции против России или пытали узников секретных тюрем. И мне искренне жаль людей, невинно погибших за океаном. Масштабы происходящего действительно удивляют — инциденты со стрельбой унесли в США жизни не менее 430 человек за период с 17 по 23 июля. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания ABC, ссылаясь на данные исследовательской организации Gun Violence Archive.

Телеканал констатирует, что число таких случаев быстро растет в последние месяцы. В 2020 году в США в различных инцидентах со стрельбой погибли около 43 тыс. человек, а в этом году жертвами применения огнестрельного оружия в этой стране на данный момент стали уже 24 тыс. человек. Каковы причины этой безумной пальбы?

Прежде всего, надо прямо сказать, что налицо фактор этнической принадлежности большинства преступников. Преступления в большинстве своем совершаются афроамериканцами, затем по степени криминализации идут выходцы из Латинской Америки, белые замыкают статистику. Американские эксперты уверяют, что темнокожие совершают в шесть раз больше преступлений, чем белые. Что ж, может, оно и так, но даже в США причину такого явления определяют однозначно: дискриминация афроамериканцев, которым из-за этого очень трудно найти постоянную работу и жилье, что и выталкивает их в криминальную среду.

Если вернуться к отечественным криминальным 90-м, то все вспомнят о факторе именно организованной преступности. Тамбовцы, солнцевская группа, ОПГ, состоящие исключительно из кавказцев, корейцев или вьетнамцев, — все это еще свежо в нашей памяти. Абсолютное большинство этих групп было подавлено или разгромлено к середине нулевых, уцелевшие их элементы ринулись в легальный бизнес и сидят тихо. Но в США изжить такое явление, как четко организованные и известные всем банды, не удалось, хотя никакого слома социального строя, периода особой политической нестабильности в последние десятилетия в этой стране, в отличие от России на переломе эпох, не было. Видимо, постоянное наличие таких банд в стране выгодно влиятельным лицам в американском истеблишменте. Общее количество членов банд в США составляет, по мнению полицейских, порядка 1,4 миллиона человек. Во многих американских городах существуют районы, куда сотрудники полиции боятся ходить без оружия.

Prt Scr twitter.com / @acrider

Сегодня известны следующие массовые банды в США: Crisps (комплектуется только темнокожими американцами), Bandidos (байкеры), Aryan Brotherhood (члены этой банды — уголовники, отбывающие наказание в тюрьме). Однако массовый бандитизм — это далеко не всегда убийства. Похоже, именно политические потрясения последнего времени заставили простых американцев запастись оружием и быть готовыми пускать его в ход. Сначала накалили обстановку прокатившиеся по всем крупным городам США волнения нацменьшинств под лозунгом «Черная жизнь имеет значение». Стало ясно, что десятилетиями декларируемая и очень иллюстративная политика толерантности ничего не дала, и американское общество по-прежнему разделено настоящей ненавистью по расовому признаку. Затем в весьма сомнительных и противоречивых обстоятельствах власть в стране перешла от республиканцев к демократам, что также сопровождалось массовыми жертвами, убийствами и самоубийствами. Вот почему, вероятно, за прошлый год жители США купили рекордное количество огнестрельного оружия. Только в период с марта по август 2020 года 5 млн человек в стране приобрели свой первый пистолет или винтовку. Энергично скупают оружие чернокожие американцы — число владельцев оружия среди них выросло на 58,2%. Происходящее может косвенно свидетельствовать о назревающей в Соединенных Штатах полноценной расовой войне.

Газета The Washington Post пишет в эти дни, «что уровень стрельбы и убийств вырос в разных городах по всей стране, в том числе в Чикаго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. Власти предрекают кровавое лето». Согласно анализу газеты, за период, чуть превышающий три года, криминалисты обнаружили 2 тыс. 759 гильз (побочных продуктов стрельбы с использованием ружей, пистолетов и дробовиков) на участке в одну квадратную милю, где расположены, например, всего два жилых массива в Юго-Восточном округе Вашингтона. Не будет глупой шуткой повторить расхожую фразу советского периода — у нас такое представить невозможно. Из этих цифр легко понять, откуда взялось возрастающее число жертв уличного насилия. Перестреливаются банды, стреляет полиция, пытаются защитить сами себя люди, и улицы американских городов становятся похожи на кровавую баню.

Федеральное агентство новостей /

Например, в День независимости США, 4 июля, застрелили 150 человек. А в июне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа преступлений с огнестрельным оружием.

«Насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения», — признал губернатор.

В целом количество убийств в США за последний год увеличилось на 30%. Сейчас отставной президент США Дональд Трамп, который явно не собирается уходить из политики, пытается уверить всех, что убийства на улицах множатся из-за демократов, а решение проблемы — в восстановлении должного объема финансирования полиции. Напомню, на пике восстания BLM протестующие вообще предлагали разогнать полицию как сборище убийц в униформе. Трамп хорошо использует текущую ситуацию для атаки на демократов, но и у самого миллиардера рыльце в пушку.

Кто призывал защищать республиканцев в Белом доме до последней капли крови, выходить на улицы и т. д.? Разве попытка не допустить передачи власти демократам не привела к столкновениям и человеческим жертвам?! Проблема американского общества в том, что здесь всегда было страшно на улицах. И при демократическом, и при республиканском правлении. И в годы, когда СССР существовал, и в годы, когда США победили в холодной войне. Легкий доступ граждан к огнестрельному оружию является частью т. н. американских ценностей, ведь гражданин США имеет, по замыслу отцов-основателей, огромные права. Вот и превратилось право защищать себя, свою семью и свой дом от грабителей и хулиганов в право стрелять куда и в кого вздумается. Это хорошо показано в кинофильме «С меня хватит!» с Майклом Дугласом в главной роли. Но там авторы шаг за шагом препарируют бунт обывателя, а мы, похоже, присутствуем при распаде десятилетиями складывающейся модели американского общества потребления и всемогущей страны — мирового жандарма. Кризис американской государственной и общественной модели очевиден, глянец слетает — и под ним проступает полное проблем и противоречий полураспавшееся государство. Без сильной и уважаемой полиции преступность в США невозможно подавить, но и сама полиция убивает направо и налево, что и привело к прошлогоднему восстанию. За последние восемь лет в результате действий полиции США умерли 9100 человек. За последние шесть лет от рук полицейских погибли более 100 лиц, не достигших 18 лет, из них 22 — младше 15 лет. Американские полицейские, не колеблясь, применяют оружие против гражданских лиц любого возраста и не опасаются последствий. Причиной тому — действующая здесь доктрина «ограниченного иммунитета» полицейских к судебному преследованию.

Prt Scr youtube.com / Sputnik на русском

Суть доктрины, опирающейся на решение Верховного суда США, сводится к тому, что судить блюстителей порядка можно лишь в случаях, если абсолютно доказано применение чрезмерной силы, этот факт не вызывает сомнений у жюри присяжных и имеется прецедент, когда американский суд уже признавал достаточно схожие действия полиции незаконными. После восстания BLM многие требуют отменить эту доктрину и открыть тем самым путь для массовых судов над полицейскими США. Пристрастность сторон в этом драматическом состязании очевидна. А главное — решения-то не видно.

Невозможно лишить американцев свободного доступа к оружию — оно укоренено в культуре, в традициях страны. Невозможно и попросту отмахнуться от претензий и требований париев американского общества — многомиллионной армии неустроенных в жизни людей из числа афроамериканцев, латиносов, мигрантов из многих стран Азии. Они действительно бесправны перед лицом полицейского насилия. В нашей стране любят говорить добрые слова о периоде правления в США Франклина Рузвельта, но важно понимать, что во внутренней политике Соединенных Штатов в рузвельтовские годы расовая дискриминация оставалась реальностью… А сейчас масла в огонь подливает коронавирус. Он обостряет все социальные, расовые, политические проблемы США, из которых многим здесь насилие кажется единственным выходом. Что тут скажешь?

Пожелаем американцам вырваться из этого почти беспросветного тупика и обратимся к проблемам российского общества, которые многочисленны и сложны, однако не идут ни в какое сравнение с положением в стране нашего главного противника.