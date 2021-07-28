Главред The Insider Доброхотов заявил о приходе к нему сотрудников полиции

Москва, 28 июля. Главный редактор The Insider1 (СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ) Роман Доброхотов заявил, что к нему пришла полиция.

Сотрудники правоохранительных органов, как сообщил сам Доброхотов, пришли к нему домой с целью провести обыск. С подписчиками главред издания связался с помощью Twitter.

«Видимо у меня обыск. Стучится полиция», — написал Доброхотов.

В следующем сообщении он написал точный адрес, по которому на данный момент находится. В третьем твите он отметил, что ему «не помешал бы адвокат».

Минюст России внес в список иностранных агентов The Insider SIA на прошлой неделе. Юридическое лицо зарегистрировано в Латвии. Под ограничения также попали пять журналистов.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.