Жителям России перечислили условия для списания долгов за ЖКХ

Москва, 28 июля. Управляющие компании могут списать долги за ЖКХ в редких случаях. О них рассказал гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

Многие полагают, что долги будут списаны при смене или банкротстве управляющей компании. Они сохраняются и переходят кредиторам. В этом случае процесс взыскания ускоряется или усиливается, передает «Прайм».

Долги не будут списаны по истечении трех лет. Этот срок является ограничением на судебное взыскание задолженности. Плательщику будут продолжать поступать квитанции и справки с указанием просроченной суммы.

Жильцы смогут потребовать списать долг или сделать перерасчет через суд, если управляющая компания некачественно предоставила услуги. Для этого потребуются доказательства. Второй момент — договориться о списании долга с УК.

«УК может списать вам часть задолженности или пени и штрафы, в случае если вы обратитесь в нее и договоритесь о реструктуризации долга», — заключил Минко.

Просроченная задолженность за ЖКХ достигла рекордного уровня в России. В суммарном объеме граждане должны свыше 460 миллиардов рублей. Больше всего должников оказалось среди москвичей, петербуржцев, нижегородцев.