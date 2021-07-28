Десятая часть граждан России готова получать заработную плату в цифровых рублях

Москва, 28 июля. Зарплата в цифровых рублях на данный момент привлекает только 11 процентов жителей России. Об этом говорят данные исследования сервиса по поиску работы HeadHunter.

Около трех тысяч человек приняли участие в данном исследовании. Чуть меньше половины, 41 процентов опрошенных, хотят получать зарплату обычным методом и 48 процентов затрудняются дать ответ на этот вопрос.

Ранее аналитики ВЦИОМ выяснили процент россиян, которые осведомлены о бодипозитиве. Согласно данным исследования, около 60% респондентов никогда не слышали об этом и их не интересуют модели с нестандартными формами.