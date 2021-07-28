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Кардиолог Кореневич дала советы по лечению от COVID-19 дома

  /   Обновлено: 28 июля 2021 08:30
Общество
Кардиолог Кореневич дала советы по лечению от COVID-19 дома
pixabay.com

Москва, 28 июля. Основная цель лечения коронавирусной инфекции дома — не допустить осложнений. Об этом заявила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Следует регулярно следить за показателями своего организма, такими как: температура, артериальное давление, пульс, частота дыхательных движений и насыщение крови кислородом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на слова Кореневич.

Рекомендуется следить и фиксировать эти показатели не реже трех раз в день. Поводом к беспокойству может служить температура 38 и выше, держащаяся дольше пяти дней, и частота дыхательных движений больше 22 в минуту.

Ранее центр «Вектор» оценил сроки окончания пандемии COVID-19. По словам руководителя филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова, пандемия может продлиться до 2022 года.

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