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Медведев обыграл итальянца Фоньини и пробился 1/4 финала ОИ
Спорт
Медведев обыграл итальянца Фоньини и пробился 1/4 финала ОИ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Токио, 28 июля. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио. Он победил итальянского спортсмена Фабио Фоньини.

Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Во время игры у россиянина возникли проблемы со здоровьем, поэтому на корте появились медицинские специалисты.

По информации СМИ, во время диалога с врачом Медведев заявил, что «может доиграть матч, но может и умереть». Несмотря на это, Даниил смог продолжить борьбу и победить оппонента со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Следующим соперником российского теннисиста станет испанец Пабло Карреньо Буста.

Ранее теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина пробились в 1/2 финала олимпийского турнира в парном разряде. Они обыграли соперниц из Украины со счетом 6:2, 6:1

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