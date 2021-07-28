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Фото обрушения многоэтажного дома в Барнауле оказались в распоряжении ФАН

  /   Обновлено: 28 июля 2021 09:27
Происшествия
Фото обрушения многоэтажного дома в Барнауле оказались в распоряжении ФАН
Федеральное агентство новостей

Барнаул, 28 июля. Взрыв прогремел в многоэтажном доме Барнаула и вызвал разрушение конструкций. В распоряжении ФАН оказались фотографии с места происшествия.

В результате инцидента пострадала 69-летняя женщина и семилетний ребенок. По предварительным данным, в квартире на улице Молодежной произошел хлопок газо-воздушной смеси. Причиной стало неисправное газовое оборудование.

Фото обрушения многоэтажного дома в Барнауле оказались в распоряжении ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

На снимках, которые оказались в распоряжении ФАН, можно увидеть разрушенную квартиру. После хлопка обрушилась одна из стен, были выдавлены окна наружу и разрушен балкон. Некоторые личные вещи жильцов сильно пострадали. Женщина и ребенок на данный момент находятся в больнице. Остальных жильцов дома экстренно эвакуировали.

Фото обрушения многоэтажного дома в Барнауле оказались в распоряжении ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

По данному факту следственные органы проводят предварительную проверку. В ходе нее будет дана правовая оценка лицам, которые обязаны обслуживать газовое оборудование дома.

Фото обрушения многоэтажного дома в Барнауле оказались в распоряжении ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

 

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взрыв барнаул разрушение
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