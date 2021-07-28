Политолог Корнейчук призвал Украину не надеяться на Запад в вопросе газа

Киев, 28 июля. Правительство Украины не просто так начинает активно бороться за право транзита российского газа. Киев понимает, что лишится топлива, а на Запад надеяться не стоит.

Прекращение транзита газа через ГТС на Украине может привести к катастрофическому энергетическому кризису. Об этом заявил политолог и аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Если Россия снизит до минимума транзит газа через Украину, у нас у людей в домах просто не будет газа. У нас не будет отопительного сезона. Просто власть нам об этом не говорит — сказал Корнейчук.

Политолог отметил, что возлагать надежды на Запад в решении этого вопроса не стоит. Берлин забудет обо всех договоренностях с Киевом, так как достигнет одной из основных целей — превратится в транзитера природного топлива в Европе.

Ранее Корнейчук заявил, что украинцев ждет острый дефицит газа в ближайшие годы. Эксперт уверен, что Киев будет ощущать недостаток голубого топлива даже при обороте транзита в 15-20 млрд кубометров.