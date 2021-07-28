Затопивший половину Европы циклон «Дирк» приближается к России

Москва, 28 июля. Угрожавший европейским городам циклон «Дирк» ослаб и уже не опасен для России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Циклон принесет в центральную часть России ливни и грозы, но эта стихия не будет угрожающей. Тем не менее некоторые районы все же могут столкнуться с неприятностями, передает «Звезда».

«Такой интенсивности дождь встречается достаточно часто. В отдельных районах Москвы будут подтоплены площади в тех местах, где рельеф города низкий, но не очень сильно. Нормальный хороший летний дождь», — отметил Вильфанд.

Ветер усилится до 20 метров в секунду на Балтике. В Ленинградской, Вологодской и Новгородской областях ожидается более сложная ситуация.

Вильфанд ранее уже заявлял, что в европейскую часть России идут обильные дожди. Такой прогноз не должен беспокоить россиян, так как осадки будут летними, а погода по-прежнему останется теплой.