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Из-за обрушившегося тайфуна «Непартак» в Японии отменили авиарейсы. События дня
Общество
Из-за обрушившегося тайфуна «Непартак» в Японии отменили авиарейсы. События дня
pxhere.com  / 

Авиарейсы в Японии отменили из-за тайфуна «Непартак»

Около 22 внутренних авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна «Непартак». Японское метеорологическое управление сообщило, что это первый случай, когда тропический шторм попадает на территорию государства со стороны префектуры Мияги. В центральной части тайфуна скорость ветра на данный момент составляет 20 метров в секунду. Также сообщается, что «Непартак» в конце рабочей недели «переключится» с Японского моря на Сахалинскую область. В связи с этим в регионе прогнозируются первые за весь июль дожди с грозами и спад температуры.

Россия догоняет лидеров Олимпиады в Токио

Из-за обрушившегося тайфуна «Непартак» в Японии отменили авиарейсы. События дня
twitter.com  / @Olympic_Russia

Сборная России на Олимпиаде-2020 наконец-то поставила победы на поток! Спустя четыре дня после начала соревнований у нашей команды уже семь наград высшего достоинства. 27 июля российские спортсмены отличились. Пловцы открыли счет медалям ранним утром: Рылов и Колесников заняли первое и второе места в плавании на спине. Далее в винтовочном миксте россияне завершили турнир победой: Каримова и Каменский добыли бронзу. Также стоит отметить команду российских гимнасток, которые в напряженной борьбе выиграли золото у американок. Закрыл день победой Владислав Ларин: тхэквондист не оставил шансов ни одному из своих соперников. Таким образом, из семи предсказанных наград были добыты шесть. Что касается медального зачета, Россия по-прежнему в погоне за тройкой лидеров: Китаем, США и Японией.

Газовоздушная смесь взорвалась в многоэтажном доме в Барнауле

Из-за обрушившегося тайфуна «Непартак» в Японии отменили авиарейсы. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Хлопок газовоздушной смеси привел к разрушению стен дома в Барнауле. Как сообщили в СК по Алтайскому краю, поврежденное или сломанное газовое оборудование могло спровоцировать ЧП. Согласно предварительной информации, хлопок повлек за собой обрушение стены, в результате чего травмы получили 69-летняя женщина и семилетний ребенок. Сотрудники Следственного комитета РФ проводят осмотр места происшествия.

Не менее 18 человек стали жертвами страшной аварии в Индии

Из-за обрушившегося тайфуна «Непартак» в Японии отменили авиарейсы. События дня
wikipedia.org  / Suvidhagp / CC BY-SA 4.0

Минимум 18 человек погибли из-за столкновения автобуса и грузовика в Индии. Об этом сообщила местная газета со ссылкой на правоохранителей. ЧП произошло в ночь на среду. По предварительным данным, происшествие унесло жизни 18 человек, 19 пассажиров были доставлены в ближайшую больницу. Издание также уточняет, сейчас экстренные службы занимаются вызволением еще нескольких человек, застрявших под автобусом. По предварительным данным, незадолго до аварии водитель сказал, что в транспортном средстве неисправна полуось. После того, как автобус остановился, в него на большой скорости врезался грузовик.

 

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