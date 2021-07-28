Из-за обрушившегося тайфуна «Непартак» в Японии отменили авиарейсы. События дня

Авиарейсы в Японии отменили из-за тайфуна «Непартак» Около 22 внутренних авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна «Непартак». Японское метеорологическое управление сообщило, что это первый случай, когда тропический шторм попадает на территорию государства со стороны префектуры Мияги. В центральной части тайфуна скорость ветра на данный момент составляет 20 метров в секунду. Также сообщается, что «Непартак» в конце рабочей недели «переключится» с Японского моря на Сахалинскую область. В связи с этим в регионе прогнозируются первые за весь июль дожди с грозами и спад температуры.

Россия догоняет лидеров Олимпиады в Токио twitter.com / @Olympic_Russia Сборная России на Олимпиаде-2020 наконец-то поставила победы на поток! Спустя четыре дня после начала соревнований у нашей команды уже семь наград высшего достоинства. 27 июля российские спортсмены отличились. Пловцы открыли счет медалям ранним утром: Рылов и Колесников заняли первое и второе места в плавании на спине. Далее в винтовочном миксте россияне завершили турнир победой: Каримова и Каменский добыли бронзу. Также стоит отметить команду российских гимнасток, которые в напряженной борьбе выиграли золото у американок. Закрыл день победой Владислав Ларин: тхэквондист не оставил шансов ни одному из своих соперников. Таким образом, из семи предсказанных наград были добыты шесть. Что касается медального зачета, Россия по-прежнему в погоне за тройкой лидеров: Китаем, США и Японией.

Газовоздушная смесь взорвалась в многоэтажном доме в Барнауле Федеральное агентство новостей / Хлопок газовоздушной смеси привел к разрушению стен дома в Барнауле. Как сообщили в СК по Алтайскому краю, поврежденное или сломанное газовое оборудование могло спровоцировать ЧП. Согласно предварительной информации, хлопок повлек за собой обрушение стены, в результате чего травмы получили 69-летняя женщина и семилетний ребенок. Сотрудники Следственного комитета РФ проводят осмотр места происшествия.