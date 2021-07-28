Полицейский самолет потерпел крушение при взлете в Колумбии

Богота, 28 июля. Самолет Cessna потерпел крушение после совершения взлета в Колумбии. В результате происшествия погиб летный инструктор. Об этом сообщают местные СМИ.

Учебный самолет являлся собственностью авиационной полиции. Падение воздушного судна произошло во время урока авиационных полетов. В момент крушения на борту находился также ученик, который получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в региональную больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму средней тяжести.

Правоохранительные органы и экстренные службы незамедлительно выехали на место авиакрушения. Следователи возбудили уголовное дело и приступили к выяснению деталей случившегося.

Падение самолета также произошло около аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии. На месте происшествия возник сильный пожар. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.