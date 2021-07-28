СК России организовал проверку по факту взрыва в многоэтажке Барнаула

Барнаул, 28 июля. Следственные органы проводят проверку после хлопка газовоздушной смеси в многоэтажном доме Барнаула, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в краевом СК.

В ходе инцидента пострадала 69-летняя жительница. Также после обрушения конструкции стены дома травмы получил семилетний ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы, остальных жильцов эвакуировали.

На данный момент следователи проводят осмотр места происшествия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Инцидент произошел по улице Молодежной. Взрыв в многоэтажке могло спровоцировать поврежденное или сломанное газовое оборудование.