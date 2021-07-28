Привитых от COVID-19 американцев снова призвали носить маски

Вашингтон, 28 июля. Жителям США, которые прошли вакцинацию от COVID-19, снова рекомендовали надевать маски. Об этом сообщила руководитель ЦКПЗ Рошель Валенски.

Маски призывают надевать в тех местах, где значительно и быстро распространяется коронавирус. Полностью привитым людям советуют носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и школах, отметили в федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

Коронавирус продолжает быстро распространяться на большей части территории Соединенных Штатов. Рекомендация обусловлена количеством новых зараженных и появлением дельта-штамма вируса. Власти США продолжают призывать жителей сделать прививку.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США уже отметили способность привитых людей передавать вариант коронавируса «Дельта». Эта мутация остается активной даже после полной вакцинации.