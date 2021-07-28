Составлен рейтинг главных слов 2021 года по итогам опроса жителей России

Москва, 28 июля. Слово «коронавирус» ассоциируется с 2021 годом у наибольшего числа россиян, принявших участие в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

На втором месте в этом списке находится слово «вакцина». Его назвал каждый девятый россиянин. За «здоровье» проголосовало семь процентов опрошенных.

«Работа» и «семья», по данным RT, оказались важными словами в 2021 году для трех процентов респондентов. Еще два процента назвали слово «жизнь».

«По сравнению с данными аналогичного исследования, проведенного в 2020 году, «коронавирус» — по-прежнему главное слово года», — сказано в исследовании.

Эксперты ранее рассказали, как пандемия коронавируса повлияла на отношения в семьях. Некоторым удалось упрочить семейные узы. Кому-то пришлось развестись.