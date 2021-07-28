Депутат Рады Кива назвал обстоятельства свержения Зеленского с поста президента

Киев, 28 июля. Политический кризис на Украине со свержением президента страны Владимира Зеленского произойдет этой осенью. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива в соцсетях.

Он обратил внимание на численность крестного хода по случаю 1033-летия Крещения Руси в Киеве. Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» уверен, что именно участники этого мероприятия будут в первых рядах предстоящих протестов.

«Запомните тех, кто сегодня пришел на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачим преступную власть Зеленского уже этой осенью!» — написал Кива.

Экс-депутат Рады Евгений Мураев недавно делал похожее заявление. Он уверен, что через несколько месяцев Украина столкнется с серьезным кризисом, который может привести к развалу страны.

Сенатор Алексей Пушков ранее назвал Владимира Зеленского «персонажем из театра марионеток». Украинский лидер не оправдал надежд выбравших его граждан.