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Политика
Депутат Рады Кива назвал обстоятельства свержения Зеленского с поста президента
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Депутат Рады Кива назвал обстоятельства свержения Зеленского с поста президента
Политика
Депутат Рады Кива назвал обстоятельства свержения Зеленского с поста президента
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 28 июля. Политический кризис на Украине со свержением президента страны Владимира Зеленского произойдет этой осенью. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива в соцсетях.

Он обратил внимание на численность крестного хода по случаю 1033-летия Крещения Руси в Киеве. Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» уверен, что именно участники этого мероприятия будут в первых рядах предстоящих протестов.

«Запомните тех, кто сегодня пришел на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачим преступную власть Зеленского уже этой осенью!» — написал Кива.

Экс-депутат Рады Евгений Мураев недавно делал похожее заявление. Он уверен, что через несколько месяцев Украина столкнется с серьезным кризисом, который может привести к развалу страны.

Сенатор Алексей Пушков ранее назвал Владимира Зеленского «персонажем из театра марионеток». Украинский лидер не оправдал надежд выбравших его граждан.

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украина зеленский свержение
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