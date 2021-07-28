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Видеокадры волевого финиша российских пловцов на ОИ в Токио появились в Сети
Спорт
Видеокадры волевого финиша российских пловцов на ОИ в Токио появились в Сети
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 28 июля. Команда российских пловцов сумела опередить австралийцев и завоевать серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Видеокадры их волевого финиша появились в Сети.

В эстафете приняли участие Евгений Рылов, Мартин Малютин, Иван Гирев и Михаил Довгалюк. Они уступили британцам, пришедшим первыми, 3,23 секунды.

Серьезная борьба разгорелась на финише между россиянами и австралийскими пловцами. Серебро в результате досталось спортсменам из России.

В копилке олимпийской сборной России после выступления пловцов стало 19 медалей. Из них — семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды. В турнирной таблице российские олимпийцы занимают четвертое место, уступая США, Японии и Китаю.

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олимпиада эстафета пловцы
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