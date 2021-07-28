Мишустин изучил процесс сборки Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 28 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Комсомольск-на-Амуре. В ходе рабочей поездки он ознакомился со сборкой пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 собирают на площадке Объединенной авиастроительной корпорации. Мишустин осмотрел цеха по изготовлению отъемной части крыла и по окончательной сборки лайнера, летно-испытательную станцию.

Глава правительства поднялся на борт пассажирского судна и лично изучил работу цифровой доски для управления производством. Все самолеты, изготавливаемые в Комсомольске-на-Амуре, должны быть на высоком уровне по качеству и сервисному обслуживанию, подчеркнул Мишустин.

Кроме пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре будут собирать новейшие истребители пятого поколения Checkmate. Эту информацию подтвердил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.