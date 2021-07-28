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Дзюдоист Игольников с победы дебютировал на ОИ в Токио

  /   Обновлено: 28 июля 2021 07:45
Спорт
Дзюдоист Игольников с победы дебютировал на ОИ в Токио
ТАСС  /  Григоров Гавриил

Токио, 28 июля. Россиянин Михаил Игольников пробился в 1/4 финала олимпийского турнира в весовой категории до 90 кг. Для него этот поединок был первым на Олимпиаде.

Для того чтобы сломить сопротивление соперника, российскому дзюдоисту потребовалось 2 минуты и 5 секунд. Представитель Бенина Йово Кельтуса Доссу ничего не смог противопоставить Игольникову. Спортсмен из России уверенно преодолел 1/8 финала и прошел в следующий раунд соревнований, пишет RT.

Также удачно стартовала на турнире россиянка Мадина Таймазова, которая переиграла испанку Марию Бернабеу в поединке весовой категории до 70 килограммов.

Тем временем российские пловцы принесли серебро в копилку национальной команды. Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк заняли второе место в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

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олимпиада дзюдо игольников
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