Пассажирский лайнер Москва — Самара вернулся в аэропорт Шереметьево

Москва, 28 июля. Рейсовый пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Самару, вынужденно вернулся обратно в аэропорт Шереметьево из-за открывшейся течи топлива. Об этом сообщил источник.

Boeing-737 вернулся обратно в столичный аэропорт, пилотам лайнера удалось успешно посадить самолет. По предварительной информации, течь топлива произошла в двигателе летательного аппарата.

Недавно пассажирам самолета, который совершил экстренную посадку в Домодедово, пришлось улететь в Анталью на запасном борте. Причиной аварийной посадки лайнера стал сработавший сигнал о неисправности одного из двигателей.