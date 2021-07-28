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Пассажирский лайнер Москва — Самара вернулся в аэропорт Шереметьево
Происшествия
Пассажирский лайнер Москва — Самара вернулся в аэропорт Шереметьево
pixabay.com

Москва, 28 июля. Рейсовый пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Самару, вынужденно вернулся обратно в аэропорт Шереметьево из-за открывшейся течи топлива. Об этом сообщил источник.

Boeing-737 вернулся обратно в столичный аэропорт, пилотам лайнера удалось успешно посадить самолет. По предварительной информации, течь топлива произошла в двигателе летательного аппарата.

Недавно пассажирам самолета, который совершил экстренную посадку в Домодедово, пришлось улететь в Анталью на запасном борте. Причиной аварийной посадки лайнера стал сработавший сигнал о неисправности одного из двигателей.

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самолет домодедово посадка
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