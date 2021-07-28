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Российские астрофизики зафиксировали разрушение звезды в центре галактики
Наука
Российские астрофизики зафиксировали разрушение звезды в центре галактики
pixabay.com

Москва, 28 июля. Черная дыра приступила к разрыву звезды в центре галактики. Такое космическое явление было зафиксировано российской астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ».

Ученые смогли увидеть в небе взрыв звезды благодаря современному телескопу eROSITA. Они обнаружили, что астрономический объект пролетал рядом со сверхмассивной черной дырой на расстоянии в 2,5 миллиарда световых лет от Солнца. На фоне этого космическое тело образовало аккреционный диск, что стало причиной медленного поглощения черной дырой, передает РИА Новости.

«Именно излучение от этого аккреционного диска и проявило себя как ранее неизвестный яркий и мягкий рентгеновский источник SRGe J131014.2+444315, обнаруженный в конце третьего скана неба телескопом eROSITA на борту обсерватории «Спектр-РГ», — говорится в сообщении.

Черная дыра способна нарушать не только строение звезд, но и один из законов физики. Британские ученые заявили, что космическое тело негативно влияет на сохранение электрического заряда.

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