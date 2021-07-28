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Создатель дипфейка в «Мандалорце» получил работу в Lucasfilm

  /   Обновлено: 28 июля 2021 07:24
Общество
Создатель дипфейка в «Мандалорце» получил работу в Lucasfilm
Кадр из сериала «Мандалорец»

Лос-Анджелес, 28 июля. Блогер выложил на своем YouTube-канале ролик с обновленной версией Люка Скайуокера в сериале «Мандалорец». Видео понравилось Lucasfilm, и молодого человека решили взять на работу.

YouTube-блогер воспользовался технологией дипфейк. Она позволяет накладывать существующие изображения в видеоролики. Талант художника под псевдонимом Shamook оценили в студии Lucasfilm Industrial Light and Magic.

«Последние несколько лет ILM инвестирует в машинное обучение и искусственный интеллект для создания убедительных визуальных эффектов, и было потрясающе видеть, как люди делают успехи в этой области», — отметил представитель студии.

Американский актер Педро Паскаль исполнил главную роль в сериале «Мандалорец». Сейчас звезда вселенной «Звездных войн» задействован в экранизации игры The Last of Us. На днях стало известно, что к касту присоединился Джеффри Пирс, которому досталась роль Перри.

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мандалорец Lucasfilm дипфейк
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