Создатель дипфейка в «Мандалорце» получил работу в Lucasfilm

Лос-Анджелес, 28 июля. Блогер выложил на своем YouTube-канале ролик с обновленной версией Люка Скайуокера в сериале «Мандалорец». Видео понравилось Lucasfilm, и молодого человека решили взять на работу.

YouTube-блогер воспользовался технологией дипфейк. Она позволяет накладывать существующие изображения в видеоролики. Талант художника под псевдонимом Shamook оценили в студии Lucasfilm Industrial Light and Magic.

«Последние несколько лет ILM инвестирует в машинное обучение и искусственный интеллект для создания убедительных визуальных эффектов, и было потрясающе видеть, как люди делают успехи в этой области», — отметил представитель студии.

Американский актер Педро Паскаль исполнил главную роль в сериале «Мандалорец». Сейчас звезда вселенной «Звездных войн» задействован в экранизации игры The Last of Us. На днях стало известно, что к касту присоединился Джеффри Пирс, которому досталась роль Перри.