Пилот новейшего Су-57 сможет управлять истребителем глазами

Москва, 28 июля. Летчик, сидящий за штурвалом нового российского истребителя Су-57, сможет управлять боевым самолетом, двигая глазами. Об этом заявил глава отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев.

Российские технологи ранее сообщили, что занимаются разработкой системы по контролю технического состояния самолета в реальном времени. Установка этих датчиков начнется в 2024 году.

Технология разрабатывается специально для истребителя Су-57, заявил ведущий технолог ПАО «Компания «Сухой» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») Антон Мишачев в рамках МАКС-2021. Именно на этом авиасалоне впервые представили самолет, передает ТАСС.