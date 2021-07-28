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Пилот новейшего Су-57 сможет управлять истребителем глазами
Армия
Пилот новейшего Су-57 сможет управлять истребителем глазами
wikipedia.org  /  Tiraden / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 июля. Летчик, сидящий за штурвалом нового российского истребителя Су-57, сможет управлять боевым самолетом, двигая глазами. Об этом заявил глава отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев.

Российские технологи ранее сообщили, что занимаются разработкой системы по контролю технического состояния самолета в реальном времени. Установка этих датчиков начнется в 2024 году.

Технология разрабатывается специально для истребителя Су-57, заявил ведущий технолог ПАО «Компания «Сухой» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») Антон Мишачев в рамках МАКС-2021. Именно на этом авиасалоне впервые представили самолет, передает ТАСС.

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управление су-57 глаза
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