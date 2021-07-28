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Топливо для Олимпийского огня может обогреть три-четыре двухэтажных дома
Общество
Топливо для Олимпийского огня может обогреть три-четыре двухэтажных дома
Global Look Press  /  Yoshio Tsunoda/AFLO

Токио, 28 июля. Топлива, которое питает Олимпийский огонь в Токио, хватит на прогрев трех-четырех двухэтажных домов площадью 200 квадратных метров в течение всего отопительного сезона.

Соответствующие расчеты произвел эксперт из "Центра стратегических разработок" Олег Колобов. Он уточнил, что один период отопительного сезона длится 219 дней, передает РИА Новости.

Почти две тысячи дронов поднялись в небо несколько дней назад во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Светящиеся летательные аппараты изобразили в воздухе крутящийся земной шар.

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