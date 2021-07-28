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Теннисисту Медведеву понадобилась помощь врачей на матче ОИ в Токио

  /   Обновлено: 28 июля 2021 07:09
Спорт
Теннисисту Медведеву понадобилась помощь врачей на матче ОИ в Токио
wikipedia.org  /  robbiesaurus / CC BY-SA 2.0

Токио, 28 июля. Поединок между российским теннисистом Даниилом Медведевым и итальянцем Фабио Фоньини на Олимпиаде в Токио был приостановлен. Россиянину потребовалась помощь врачей.

Медведев пожаловался на боль в мышцах живота, когда счет на табло был 5:2 в его пользу. Медики оказали необходимую помощь теннисисту. После этого матч был продолжен.

В предыдущем круге российский спортсмен одержал уверенную победу над соперником из Индии Сумитой Нагалом. Матч длился чуть больше часа и закончился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Медведева.

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медведев олимпиада теннис
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