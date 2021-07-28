Неисправное газовое оборудование могло стать причиной взрыва дома в Барнауле

Барнаул, 28 июля. Поврежденное или сломанное газовое оборудование могло спровоцировать взрыв в жилом доме в Барнауле. Об этом сообщили в СК по Алтайскому краю.

Согласно предварительной информации, взрыв повлек собой обрушение стены, в результате чего травмы получили 69-летняя женщина и семилетний ребенок. Сотрудники Следственного комитета России на данный момент проводят осмотр места происшествия.

Ранее на немецком заводе Bayer в Берлине прогремел взрыв. Сотрудники полиции подтвердили, что в результате происшествия пострадали несколько человек.